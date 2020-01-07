「我的骨瘦如柴，成就你的恭喜發財」，這大概是所有包紅包人的心聲，國泰世華銀行的數位品牌KOKO，鼠年推出KUSO限量紅包袋，由員工發揮創意設計，每個紅包上都有一段小語搭配文青圖，適合年輕一代的新式紅包。

同樣隸屬國泰金控的國泰人壽，則是推出智能客服阿發的趣味紅包袋，以其網路智能阿發為主角，搭配「發鈔中請稍後」、「今年當個爆發戶」跟「恭喜發福」等文字，與金澄澄造型圓潤的阿發點鞭炮、發鈔的畫面，一公布即引來不少國壽客戶索取，

國壽表示，智能客服阿發自2018年9月推出後，累計超過100萬使用人次，客服滿意度高達9成以上，今年即特別推出阿發紅包袋，搭配近期智能客服阿發的體驗活動，只要在10日之前透過國壽LINE或FB官方帳號點選阿發，留言許願希望阿發學會什麼技能，就有機會得到限量紅包袋。

如有民眾留言「希望阿發可以直接申請理賠」、也有人跟阿發許願「身體健康」，還有民眾跟阿發表白，說「想要跟阿發共度美好的一年」，活動開跑不到一周，已達五萬多人參加。

國泰世華銀的KOKO推出燙金版金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，像是「我本來很有錢的，在你收下這包之前」、「這包或許沒有厚度，但卻很有溫度」、「這個紅包最適合像你這樣知足的人了」等讓人莞爾一笑的字句，國泰世華銀表示，紅包從文案到設計打樣都是銀行同仁的創意發想。

若想要拿到國泰世華銀的創意紅包，可參加KOKO臉書和IG的抽獎活動，只要追蹤KOKO粉絲專頁，tag好友跟寫下紅包袋上的文字；IG則推出新年賓果活動，邀請消費者列出2020新年新希望，發布在自己的限時動態中並[email protected]_bank，就可參加抽獎。

(工商 )