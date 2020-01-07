長科*（6548）今（7）日公告2019年12月合併營收為8.26億元，較上月成長3.11％，亦較去年同期成長12.76％，營收成長主要是因為中國推動半導體在地採購，來自陸資封裝廠的營收貢獻；累計2019年合併營收為93.20億元、年減4.75％。

展望2020年營運表現，中國終端客戶考量美中貿易戰效應下，為求生產不受影響，因而提高在地採購比重，預期未來中國市場的需求會越來越強勁。此外，由於長科近年來耕耘中國封裝客戶，效益將逐步顯現，2020年展望應可審慎樂觀正面看待。

(工商 )