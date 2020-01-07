長科12月營收8.26億 今年營運審慎樂觀 19:522020/01/07 工商 蘇嘉維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長科*（6548）今（7）日公告2019年12月合併營收為8.26億元，較上月成長3.11％，亦較去年同期成長12.76％，營收成長主要是因為中國推動半導體在地採購，來自陸資封裝廠的營收貢獻；累計2019年合併營收為93.20億元、年減4.75％。 展望2020年營運表現，中國終端客戶考量美中貿易戰效應下，為求生產不受影響，因而提高在地採購比重，預期未來中國市場的需求會越來越強勁。此外，由於長科近年來耕耘中國封裝客戶，效益將逐步顯現，2020年展望應可審慎樂觀正面看待。 (工商 ) #中國 #成長 #12 #長科 #2020年 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》台積電開年連2日大漲，迅速填息、平新高價 09:432020/01/03 財經 《國際產業》三星5G版Galaxy手機，2019年出貨逾670萬支 12:162020/01/03 財經 第4季營業稅繳納期限 延後至2月20日 16:002020/01/03 財經 南亞科2019年12月合併營收 月增1.6％達43.31億元 16:352020/01/03 財經 「鼠光」照亮2020！品牌以設計力跨界共創兩光鼠轉動希望 18:132020/01/03 美妝 超微股價衝上20年新高 連兩年登標指最佳個股 19:092020/01/03 財經 2020年第一季投資配置 最需注意這「國」 19:342020/01/05 財經 上海市2020年應屆高校畢業生達19.3萬人 19:522020/01/05 兩岸 抖音年度報告 日活躍用戶破4億 13:052020/01/06 財經 不畏大盤重挫 富旺、富宇股價逆勢上揚 13:512020/01/06 財經 財經熱門新聞 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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