針對高雄銀行7日正式對前總經理王進安提刑事告訴，兩天後還要告民事求償2.95億元，當事人王進安大為喊冤，強調許多申貸資訊都是陳慶男轉述，他和經辦人員不疑有他。高銀當年放款一切都遵照金融專業及慶富財務實力來判斷，所有事實他會向法官陳述，讓司法還他清白。

「不要把全台聯貸案損失的導火線算在高銀頭上！」王進安強調，各家銀行都有獨立的判斷能力，慶富當年大可不用向銀行借17.46億元，自己就能憑實力籌到。高銀放款與否，也是依照客戶當時的信用及財務實力來判斷。

王進安解釋，他在常董會上說「慶富評分優於台船」的說法不是個人意思，是轉述陳慶男的說法，錄音檔內有紀錄。獵雷艦評分方式有二，一是總分，一是序位值合計。總分部分，慶富856分、台船853分（總分1000分）；序位值合計兩家皆為12分，才採抽籤方式決定資格。

此外，銀行審核客戶能力看的是「累計實績」，當時他在常董會上說、慶富擁有建造100至200億元艦艇能力，是看到慶富在2009年至2013年間陸續標到數十艘、總價值五六百億元的艦艇，才合理推斷慶富擁有百億元以上的造艦實力。

對於慶富財務查核表上出現「負債比率」977％，會計師還連三年勾選「保留意見」等資訊，王進安解釋，銀行審核放貸看的是客戶收支整體數據，並非只有負債比。以一般中小企業來看，很多千萬資本額的公司做上億元的生意，負債比超過500％是很正常的事。「當時南部有誰不知道慶富的財力雄厚？」王進安強調，當時高銀與慶富往來已有30年的歷史，一切都很正常。

至於親自在財務查核表上註記慶富與義大利艦體製造商、美國作戰系統整合商擁有合作關係、結果一銀調查慶富根本沒有取得與國外廠商合作資格一事，王進安強調沒有要誤導常董會，他寫的內容純粹是複製經辦人員的資料，在行政流程中是常見的「呈上啟下」，不是他個人的意思。王進安推測，經辦人員會這樣寫，也可能是陳慶男說的。

為何慶富找了許多家銀行都碰壁，王進安解釋，因為有些銀行總行在台北，有些則認為保證金只有兩、三成，風險太高，所以才不借。

「要快，擔保就是要提升到96％多！」王進安強調，慶富當時能一口氣拿出16.85億元現金擔保，他看過擔保清單，願意借錢給慶富都是高雄名人或企業家，不是地下錢莊，高銀當然不疑有他。高銀事後也確實如期收回這筆借款，還賺到兩千多萬手續費。

(中時 )