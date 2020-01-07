玉井分局7日執行清山專案，配合空拍機清查可疑處所。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

玉井分局7日執行清山專案，配合空拍機清查可疑處所。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

玉井分局7日執行清山專案，配合空拍機清查可疑處所。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局玉井分局轄區幅員遼闊，山區地形複雜，民宅、空屋、工寮星羅棋布、交通路線四通八達，易為宵小、歹徒藏匿其中從事不法，玉井分局7日執行清山專案，配合空拍機清查可疑處所，以遏止不法。

玉井分局長楊青垂表示，去年警察局於台南市查獲製毒工廠案，經查該集團曾於台南市各郊區流竄，為加強防範製毒工廠藏匿於玉井山區，7日結合警力、義警共計動員12名，並配合空拍機制空指揮，針對玉井區曾文溪畔與後堀溪交會處河埔仔段易藏匿逃犯及賭博、毒品等犯罪之空屋、工寮展開全面清查。

楊青垂強調，雖選舉將屆、勤務繁重，但緝毒、打詐、掃黑幫絕無空窗期，此次專案勤務計清查空屋、廢棄工寮10處，未發現不法情事。

玉井分局將持續結合義警、民防等民力加入協勤，並積極檢肅山區各類不法活動，歹徒、宵小切勿因警力投入選舉勤務繁忙，心存僥倖利用農閒空屋及工寮犯案。

(中時 )