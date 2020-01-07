元大金集結旗下三大子公司強攻春節理財商機。由於今年農曆春節提早，元大金控也集結旗下銀行、人壽、投信等三大子公司，搶攻年終獎金等春節理財商機，包括元大銀行主打「Fund+」智慧理財、投信主打分期單筆投入連結基金、人壽主打三步驟保單理財。

元大主管指出，元大銀行主打「Fund+」將發揮智慧理財資產配置達雙重效益。元大銀對此分析，2019年股債市收下了完美的句點，投資人除了居高思危外，也要在低息的環境尋找絕佳的投資機會。

而元大銀行的「Fund+好投家」以及「Fund+3.0」循環轉入法則有助於民眾因應當前的市場環境。對此元大銀建議，民眾可以用年終獎金申購一檔波動較低的基金作為「母基金」，既可享有資本增長的好處又可以控管波動風險，另外，再設定母基金的資產可自動轉入波動較高且長線看好的「子基金」，既可降低投資風險，更可得到豐厚的獲利，達到資產配置的雙重效益。

元大人壽則建議，可根據單身、已婚規劃不同來進行保單理財的「三步驟規劃」。

元大人壽建議，民眾可透過三步驟讓自己的年終獎金更具效益，首先扣除新年度生活開銷，再撥一小部份做為自己辛苦一年的犒賞，最後將剩下的部分運用於累積資產及強化保障上。

此外，民眾可透過「年終保單健診」，來檢視已投保的保單內容，並依據人生不同階段的主要風險及財務預算，調整保額及保障項目。例如，黃金單身族應先建構醫療與意外風險保障，行有餘力則可逐步強化退休養老規劃。

已婚族因結婚、生子後家庭成員增加，負擔的責任也變重，壽險及意外保障的額度須足夠，並規劃可穩健累積資產的商品，無論作為小孩未來出國唸書準備或是退休規劃，都是相當好的選擇。 元大投信則推薦分期單筆投入連結基金，先理債再理財，建議民眾應先檢視自己的資產情況，利率較高的負債如信用卡債，應先儘快付清；利率較低的貸款，可以考慮以投資追求更好的收益來支應利息，其中對於年終獎金豐厚者，元大投信還開發了「智能循環投資」，不僅將資金配置於元大台灣高股息ETF連結基金不配息級別，同時設定可以每月定期定額投資台股最具代表性的元大台灣卓越50ETF連結基金，更可以發揮「錢滾錢」的效果。

元大投信說明基金特性指出，元大台灣高股息ETF連結基金主要投資於元大高股息ETF（0056），成分股篩選原則，是市值前150檔個股中，預期殖利率最高的前30檔標的；至於元大台灣卓越50ETF連結基金主要投資於元大台灣50ETF，其成分股為台股市值前50大，擷取兩檔基金個別的收息與成長性特色。

(工商 )