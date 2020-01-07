在伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊馬尼被美軍「斬首」之後，伊朗迅速展開「復仇」行動。據央視新聞客戶端援引伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗國會7日批准了一項名為「嚴厲復仇」的議案，為即將對美國展開的報復行動鋪平道路。

香港中通社7日報導說，據了解，這一議案包括三項緊急措施，是對先前2019年4月23日批准法案的修訂，當時的三項緊急措施法案指定美國中央司令部為恐怖組織，以報復美國將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織。

當天，伊朗國會議長阿里·拉里賈尼（Ali Larijani）在會上表示，在美國採取殺死蘇萊馬尼將軍的行為之後，我們修改了先前的法案，並宣布五角大廈的所有成員，包括指揮官、特工和殺害蘇萊馬尼的人將被視為恐怖分子。所有伊朗人民都支持抵抗和報復行動。

他還表示，修改後的法案允許在未來兩個月內，從伊朗國家發展基金向伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」撥款2億歐元。

在議案批准後，議員們在會議現場高呼反美口號。

事實上，伊朗的復仇行動已經展開。4日晚，幾枚「喀秋莎」火箭彈落在有美軍駐紮的伊拉克薩拉赫丁省拜萊德空軍基地及美國駐伊拉克大使館所在的巴格達「綠區」，無人員傷

亡。

伊朗將報復美國、如何報復？有分析人士認為，面對美國這樣一個超級大國，伊朗不可能挑起對美全面戰爭。美國當下也無力對伊朗發動全面戰爭。估計伊朗將發揮自身優勢，以不對稱的方式，直接或透過盟友，如真主黨、哈馬斯、伊拉克什葉派武裝等，對美在中東的軍事力量或外交機構，或對美國的盟友以色列等國進行打擊，使得美防不勝防。

(中時 )