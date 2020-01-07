台中七選區國民黨立委候選人莊子富7日在大里振坤宮舉辦「廟口開講」大型造晚會，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬二度為他站台，李佳芬一到振坤宮受到支持者簇擁。（馮惠宜攝）

選前最後衝刺，台中七選區國民黨立委候選人莊子富7日在大里振坤宮舉辦「廟口開講」大型造晚會，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬二度為他站台，在參香後，李佳芬也表示，當著200多年天上聖母的面，她要說，沒有王小姐那個代誌，沒有那個代誌。

李佳芬一到振坤宮受到支持者簇擁，一上台，台下馬上響起「佳芬姐加油」，李佳芬表示

，民進黨現在是無所不黑，「他們（民進黨）說接下來的幾天，要黑李佳芬，我們不用害怕，我們當200多年天上聖母的面，媽祖會保佑所有善良的台灣人，會保佑所有努力打拼的台灣人。」

李佳芬說，這段時間大家對她和國瑜相當煩惱，一場選舉下來大家都在關心我們夫妻感情好還是不好？國瑜那個人很靦腆，幾十年的夫妻彼此都了解對方，今天當媽祖的面，她再一次跟大家報告，沒有王小姐那個代誌，沒有那個事情。「我們在神明面前不能騙人，如果我的先生有做對不起我的事，用膝蓋想也知道，我怎麼可能為他到處奔走，跑到半死，從國內到國外，跑到感冒還氣喘發作，不可能的事嘛，一定會氣到要跟他算帳嘛。」

李佳芬說，所以沒有的事，我們不要怕，她還說，我們常教小朋友不要說謊，說謊羞羞臉，教壞大人孩子就是這種民進黨，就是他們這種貪汙的政黨。

她還說，韓國瑜說如果他當選要重啟特偵組，這些貪官汙吏吃的都是人民辛苦的納稅錢，都是人民辛辛苦苦的血汗錢，他們怎麼忍心讓我們過這樣的日子。李佳芬也保證韓國瑜如當選，一定會成立清廉、有效能的政府。並且說，舉頭三尺有神明，我們都是媽祖的信徒，我們是拜神的人，不能隨便說話。最後也懇請大家最後幾天一定要在衝一衝讓韓國瑜給大家一個清廉的政治

(中時 )