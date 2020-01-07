北市第三選區（中山、北松山）民眾黨立委參選人「印尼雞」7日下午邀請同黨不分區立委候選人「新光小公主」吳欣盈，一起到北車地下街的「印尼移工街」，品嘗東南亞移工與新住民的家鄉小吃。

不過結帳時，何景榮卻表示，因為選舉經費拮据，這餐希望吳欣盈付錢買單，幫忙「餵養」出身中低收入戶的基層候選人，並且替自己「欠缺英國紳士風度」而致歉。但留學英國的吳欣盈似乎不以為意，還當場教導出生印尼的何景榮，怎麼樣在下半身，穿上何景榮家鄉印尼傳統的沙龍裙，讓身為男性的何景榮略顯尷尬。

吳欣盈表示，自己因為工作需要，常常前往印尼、越南、菲律賓與緬甸等東南亞國家，對東南亞文化很喜愛，還收藏了非常多件東南亞傳統的蠟染衣(batik)與沙龍裙(sarung)。她強調，今天很高興到何景榮選區一帶，新住民媽媽經營、大多是外籍移工在用餐的小吃店，跟著何景榮一起用手抓印尼菜吃，自己並不會覺得難以適應。

何景榮則表示，自己是因為參加新光慈善基金會與果陀劇場合作的慈善舞台劇，而認識了吳欣盈，並且非常佩服吳欣盈對於兒童、長者以及社會上弱勢族群長期的關懷與照顧，自己是家裡從小到大，都在負債的「負二代」，吃飯由朋友付錢買單很尋常。

何景榮坦言，他也常找柯粉後援會與民眾黨的支持者蹭飯吃，因此對於常幫助別人、熱心公益的吳欣盈，希望她「好人做到底」，幫忙買單付錢，也算是幫助經濟狀況不好、還在負債的同黨候選人。

何景榮也拿出了自己的著作《上一堂很有事的印尼學》致贈給吳欣盈，並表示，自己的著作在選舉期間販售，不但銷量輸給黨主席柯文哲的著作《生死之間》，向柯文哲要求購書支持，也當場被拒；因此留了非常多的庫存，所以決定致贈給吳欣盈一本，感謝吳欣盈對於東南亞文化與新住民社群的支持，順便折抵此次吃飯的飯錢。

(中時 )