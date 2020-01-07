美國航太總署（NASA）的行星搜尋任務「凌日系外行星巡天衛星（TESS）」，發現了一個潛在可居住的系外行星，它的大小與地球相仿，而且距我們不遠，約100光年。

太空網(Space.com)報導，科學家說，這個系外行星被稱為TOI 700 d，位在劍魚座(Dorad)方向，距地球只有101.5光年，不算太遠，未來其他天文儀器可以更加仔細的進行後續觀測。

位在華盛頓的NASA總部天體物理學部門主管保羅‧赫茲(Paul Hertz)表示，這是 TESS計畫啟動以後，第二個發現的系外行星，它的設計目標就是專門用來尋找離我們不遠的恆星們，有沒有與地球大小相似的行星在環繞。

TESS 於2018年4月發射，如同它的全稱，它使用的是「凌星法」，也就是當行星繞行到恆星前面時，遮擋了恆星亮度，使其明顯下降，我們就知道這個恆星有行星在繞行，再從光度下降的頻率就可知道它的可能大小。NASA前一個系外行星調查計畫「克卜勒計畫」(Kepler Mission)也採用了相同的策略，克卜勒從2009年運作到2013年，該望遠鏡發現了大約4,000個系外行星。

TESS Mission's First Earth-size World in Star's Habitable-zone

這次TESS所觀察的TOI 700恆星（TOI是「 TESS感興趣的物體」的縮寫），是一顆紅矮星，其質量約為太陽的40％，表現溫度約3千度。TESS發現它至少有3個行星在繞行，最內側的TOI 700 b，大約與地球大小相若，公轉時間是10個地球天(也就是該星球的一年，等於我們的10天)。中心行星TOI 700 c，體積比地球大2.6倍，這意味著它可能是個「迷你海王星 」公轉速度是16個地球天。

更外側的TOI 700 d，是這個系統中最值得期待的行星，它僅比地球大約20％，公轉時間是37個地球天，並且位在適居區。科學小組成員說，這個行星所獲得的日照大約是地球日照的86％，這意味著它的表現可以保存液態水。

當然，由於這三顆行星的公轉週期都很短，因此很可能都被潮汐鎖定，也就是總是以同一面朝著太陽，就像月球總是以同一面對著地球一樣，這意味著這樣的行星，一面日曬過度，另一面則永遠黑暗。但是天文學家說，潮汐鎖定並不一定就不會有生命存，在這些方面，還有一些關於TOI 700的好消息。

經過11個月的觀察並分析數據，科學家沒有看到TOI 700有恆星耀斑，這提高了TOI 700 d宜居性的機會。因為紅矮星的平均溫度比太陽來低，所以它的宜居區會很接近恆星，然而如果紅矮星出現耀斑，那麼行星遭到的太陽輻射衝擊也會相對嚴重，因此紅矮星必須更穩定，不能有耀斑，才能足夠的時間使身邊的行星孕養生命。

TESS不是唯一發現觀察 TOI700 d的太空望遠鏡，另一個的研究小組使用NASA的史匹哲太空望遠鏡(Spitzer)來確認 TOI700 d是否存在，得到的結果是確定的。

史密森尼中心的天文學家約瑟夫·羅德里格斯（Joseph Rodriguez）說，史匹哲望遠鏡看到了TOI 700 d恰好在我們期望的時間通過。

科學家希望有更多的天文儀器來觀察TOI 700 ，以了解更多。例如，他們想透過測量TOI 700 的重力晃動，以確定TOI 700 d的其質量，因為目前尚不清楚TOI 700 d的密度如何，還無法確定它是否像地球一樣是個岩石質的行星。

(中時電子報)