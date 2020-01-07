桃園鐵路地下化路線圖。（桃園市捷運工程局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園鐵路地下化去年底火速通過環評後，選前倒數時刻國發會核定綜合規畫報告，會中桃園市政府與交通部達成共識，以地方政府負擔計畫總經費25％、中央負擔75％的高雄模式方案送行政院核定，桃園市長鄭文燦親自率隊說明，未來將整合北桃地區交通，縫合桃園、中壢兩大都會區。

桃園鐵路地下化全長約17.95公里，除既有桃園、內壢及中壢車站外，增設（新北）鳳鳴、中路、永豐（桃園醫院）、中原及平鎮等5座通勤車站，路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側。

市府表示，鐵路地下化計畫打通前後站，沿線拆除8個高架橋、8個地下道、消除20個平交道，從鳳鳴至台66快速道路，將成為長18公里、寬25至40米的綠色桃園大道，縫合桃園、中壢兩大都會區。

為了縮短工期，利於桃園及中壢2個共構車站的界面銜接，2018年9月15日桃園鐵路地下化計畫的先導工程已先行啟動，而全案通過後，除了中壢車站、桃園車站配合捷運已經開工外，市府將督促臨時軌道工程早日開工，以及完成都市計畫變更作業等工作，讓桃園鐵路地下化工程進度加速。

鄭文燦表示，北北桃地區人口超過900萬，桃園鐵路地下化後整合3地的交通系統，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，成為北北桃1小時軌道生活圈的綠色運輸廊帶。

(中時 )