顧客踏入華為的首家無人零售店。（取自環球網）

2020年國際消費電子產品展覽會（簡稱「CES」）1月7至10日在拉斯維加斯登場的前夕，華為的首家無人零售店在湖北武漢亮相，不僅24小時營業，且取貨流程完全採用機器人的大小機械臂操作，完成一次購物前後僅需1分鐘。

顧客踏入華為的第一家無人零售店後，可透過網訂取貨、現場購買兩種方式，選購華為手機、平板電腦、數據線等產品。由拿出手機、註冊掃碼、選擇付款，總共只需三個步驟；機器人先用大機械手臂抓取陳列箱運至操作台，再換由小機械臂抓取貨物投放至出貨口，一次購物只需1分鐘即可完成。

(旺報 )