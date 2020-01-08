華為首家無人商店武漢亮相 買手機只需1分鐘 00:022020/01/08 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華為首家無人零售店在湖北武漢亮相。（取自環球網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 顧客踏入華為的首家無人零售店。（取自環球網） 2020年國際消費電子產品展覽會（簡稱「CES」）1月7至10日在拉斯維加斯登場的前夕，華為的首家無人零售店在湖北武漢亮相，不僅24小時營業，且取貨流程完全採用機器人的大小機械臂操作，完成一次購物前後僅需1分鐘。 顧客踏入華為的第一家無人零售店後，可透過網訂取貨、現場購買兩種方式，選購華為手機、平板電腦、數據線等產品。由拿出手機、註冊掃碼、選擇付款，總共只需三個步驟；機器人先用大機械手臂抓取陳列箱運至操作台，再換由小機械臂抓取貨物投放至出貨口，一次購物只需1分鐘即可完成。 (旺報 ) #華為 #手機 #零售店 #操作 #產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 混血小三生子搏上位失敗 大亨正宮發文：原諒你 11:132020/01/04 娛樂 《類股》防疫概念股人氣爆棚，毛寶、美德醫鎖漲停 10:002020/01/06 財經 宏碁推上市櫃小金雞再添新兵 展碁IPO今起生效 10:332020/01/06 財經 《電腦設備》宏碁旗下展碁股票公開發行申報生效 11:082020/01/06 財經 產品線超完整 2020年六款iPhone重點規格與價格曝光 11:112020/01/06 科技 前代銷量不佳 Google Pixel 4a中階機傳取消XL款式 11:462020/01/06 科技 慘變PPT手機 小米MIX Alpla摺疊機上市日無限期延後 14:302020/01/06 科技 知名跑分軟體Geekbanch點名6支作弊手機 全屬大陸品牌 16:112020/01/06 科技 冤家路窄 丟手機者與撿手機者都到同一家手機行 男子侵占遭活逮 02:452020/01/07 社會 《業績-其他電子》鴻海上季營收寫次高，去年續締新猷 08:012020/01/07 財經 兩岸熱門新聞 向陸方喊話 林佳龍：盼選後結束陸客限縮 - 兩岸 - 工商 南海納土納海域糾紛升級 印尼派軍艦漁民與陸對峙 - 兩岸 魚種幾近滅絕 陸啟動長江禁漁10年 - 兩岸 郝柏村還原抗戰真相──共軍敵後發展與百團大戰（二） - 兩岸史話 - 言論 美斥陸阻安理會 陸：防止事態升級 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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