南投縣立委選舉第二選區，第2場公辦政見會7日晚間登場，宗教聯盟候選人謝福全批評新南向政策、前瞻計畫亂花錢，年金改革欺負退休人員；國民黨候選人許淑華則強調，未來除了致力推動觀光及重大建設，還要解決農民土地紛爭及缺工問題。

南投縣立委選舉第二選區有5人參選，但是，其他3位候選人陳癸佑、吳承叡和傅文佐都未出席發表政見。依抽籤順序先發表政見的謝福全指出，政府推動年金改革，致使想退休的人不敢退，退休人員不敢消費，直接影響產業發展，恐怕經濟會崩盤！一例一休政策則是政府管太多，結果老闆不敢接訂單，員工賺不到錢。

謝福全認為，南投縣盛產的茶葉、鳳梨和山藥等，都可委由農會代銷，幫助農民解決行銷問題；名間鄉受天宮旁的國有土地可以標售，如果興建國際級飯店，一定可以吸引觀光客。

許淑華指出，她和縣長林明溱都很重視南投的發展，並且努力向中央爭取6億元經費，新建投139丙線道路，第1期工程日前通車，第2期將延伸至旺來產業園區，未來希望拓展到名間鄉。

許淑華認為，南投縣茶葉已建立品牌，茶農感歎生意不好，重點在於中央政府沒有能力談判、開拓國際市場，未來如果加上關稅，問題會雪上加霜！

再者，中央不了解農業缺工，對農業縣影響的嚴重性；還有竹山、鹿谷、水里和信義鄉農民，長期耕種的土地，與國產署、林務局、台大和原民會的糾葛，也要制訂標準法規，免除土地使用限制和農民的困擾；未來如果新的執政團隊上台，一定會盡速協助解決，而且，包括年金改革、反滲透法和一例一休等政策法令，也都要重新檢討修正！

(中時 )