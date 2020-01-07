2019年爆米花棒球聯賽季後賽最後一場，今（7）日由台北興富發與合作金庫對決，僵持到8局上，興富發靠著比力安適時安打超前比分，並帶動單局3分攻勢奠定勝基，終場就以5比2擊敗衛冕軍合庫，摘下隊史首座爆米花棒球聯賽冠軍金盃，單場猛打賞演出的比力安獲選最有價值球員（MVP）。

兩隊今天都使用投手車輪戰，興富發雖然在第2局靠著言聖賢三壘安打與比力安適時安打先馳得點，不過合作金庫也在4局下2出局後由鄭嘉明代打建功追平比數。一路僵持到8局上，興富發靠著合庫吳昇峰2次觸身球，2人出局後攻占一、二壘，比力安再度擊出右外野方向安打，幫助興富發要回領先，也將吳昇峰打退場。

氣勢大振的興富發面對接替上場的黃健隆，何昱德、蔡瑋泰再補上安打，興富發在8局上攻下3分大局。雖然8局下合庫靠著保送、安打追回1分，不過興富發仍以5比2擊敗合庫，也中斷合庫在爆米花的連霸。

(中時 )