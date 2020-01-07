青虫aoi在吉隆坡「2020城市巨响音樂節」進行彩排。（新視紀整合行銷提供）

桃園鐵玫瑰國際音樂節要將台灣音樂推廣至國際，主辦單位帶領本屆樂團大賽的得獎團隊青虫 aoi、後站人 Made in back station、Wednesday與壞透樂團前進馬來西亞「城市巨響音樂節」，1月4日在吉隆坡表演藝術中心進行交流演出。

透過這次海外音樂節的交流，不僅能提升鐵玫瑰音樂品牌知名度及視野，也可藉由台灣的優秀音樂接軌國際，用音樂做最好的國民外交，一起用音樂看世界！

「城市巨響City ROARS！」是首個由馬來西亞與台灣兩地合創的音樂品牌，旨在聚集亞洲各地的獨立藝術家，除了最具創新性獨立音樂演出，也將音樂節作為獨立藝術家的合作空間，用以分享和展示新的音樂思想。

為期1天的「城市巨響音樂節」在KLPAC吉隆坡表演藝術中心舉行，匯聚馬來西亞、台灣、新加坡、日本等國家的音樂人共同參與演出，並有DISQOVR STAGE、EMERGE LIVE STAGE、ROAR STAGE等3個舞台舉行精彩的音樂表演，還有包括販售有趣的小物和手工藝品的集市、工作坊甚至還有講堂等周邊活動。

(旺報 )