台南市警察局新化分局7日動員工友及業務組員警前往岡林派出所大掃除。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局新化分局岡林派出所已於2014年與鄰近的左鎮分駐所合併，分局長許芳毅於日前視察該所，發現雜草、落葉叢生，有鑑於春節將至，為維持該派出所周邊環境整潔，7日動員工友及業務組員警前往大掃除。

岡林派出所現已無員警進駐，但建築基本完整，內部各項辦公設備也維持堪用狀態，每年元旦不少遊客都會前往二寮觀日亭迎曙光，新化警分局也會在執行這項維安勤務時，暫時派員進駐該所服務民眾。

雖今年市政府不再於二寮觀日亭舉辦迎曙光活動，但慕名而來迎曙光的遊客仍絡繹不絕，新化分局為維持服務品質，7日動員工友及業務組員警前往打掃，將派出所的辦公桌椅、辦公用品、備勤室、及派出所門窗、周邊道路等裡裡外外區域進行了徹底大掃除。

許芳毅表示，透過這次大掃除活動，將新化分局岡林派出所打造成乾淨整潔的服務環境，希望能有效提高民眾對新化警的服務滿意度，也能有效提升警察形象。

(中時 )