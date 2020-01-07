兆豐銀指出，為了提高財產信託的加值服務，兆豐銀行今年已陸續與高齡者照顧相關單位進行異業結盟，其中包括專門提供短期居家照護第三方媒合預約服務的優護平台公司。

兆豐銀對於優健康照護及安養信託的重要性指出，「財產信託」實有其必要性，委託人透過將租賃的不動產及保險金交付信託，讓信託發揮專款專用及確保財產安全的功能，保障退休後的生活。

隨著台灣正式邁入高齡社會，如何確保高齡者財產安全，並正確的管理及運用退休養老金，已是當前最迫切需要解決的問題。兆豐銀除了辦理信託業務之外，對於「留房養老」也高度重視，此外諸如提高保險金管理安全性，也成為兆豐銀向外推展留房養老與安養信託、保險金信託的重點。

為使更多人接受將財產交付信託的觀念，兆豐銀行近期亦推出「兆豐長照雙寶保險加信託優惠活動」，針對購買特定長照險或失能險的客戶，提供信託簽約費降價的優惠，對此兆豐銀也特別強調，保險金若未存入信託專戶：「委託人是不用付任何信託管理費的。」

兆豐說明，由於保險金信託是要等到保險事故發生，保險公司將保險金匯入信託專戶，信託才正式成立，所以在保險金存入信託專戶前，委託人是不用付任何信託管理費的，對於想辦理信託，卻擔心信託管理費負擔太重的人來說，辦理結合長照險及失能險的安養信託是相當划算的選擇。 比較當前市場上的銀行各種高齡養老產品，兆豐銀認為，大致可分成「以房養老」、「留房養老」、「結合保險金及安養信託」等三大類型，這三種類型各有適用的情境。

兆豐銀各自分析指出，其中，「以房養老」貸款，以自住不動產為主，由銀行評估後核貸，貸款成數審核大多最高7成，不過經常面臨財產無法傳承的風險；至於「留房養老」，則針對非自住不動產及租金收益的信託管理等相關個案量身規劃租賃事務管理需求及受益人安養照顧需求的族群而設計，此時有重要前提，就是必須「確認信託不動產並無違規使用情形」。

第三種則是結合保險金的安養信託，所適用的客群，是交付的信託財產為長照險或失能險的保險金，這類費用計算上，若無保險金給付入信託專戶，則無信託管理費，不過前提是，必須有「一定金額」的保險金，才有交付信託之效益。

(工商 )