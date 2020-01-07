由前民視總經理陳剛信帶領的史坦利國際傳媒成軍兩年，陸續拍了《女兵日記》、《初戀的情人》、《女力報到》等好戲，不僅收視成績受好評，並入圍多項亞洲電視大獎，揚名海外。6日晚上史坦利舉辦尾牙晚宴賀客盈門，在《女力》演員們勁歌熱舞之前，一向重情義的董事長陳剛信致詞時先特別感謝日前在黑鷹直升機空難中殉職的沈一鳴上將，外界這才發現，原來沒有當初的沈將軍，就沒有後來的《女兵日記》。

史坦利國際傳媒董事長陳剛信。（史坦利提供）

陳剛信表示，《女兵日記》開拍之初面臨許多拍攝困難，當時有一個「很帥的將軍」知道後，跟他說「這個事情我來，以後就找我聯絡就好」，他就是時任國防部次長的沈一鳴將軍，從那時開始所有大小協調會都是沈將軍親自協助，後來《女兵日記》總算順利拍攝，播出後一炮而紅，並創造台灣國語連續劇最長播出記錄近400集，史坦利今日能有如此耀眼的成績，都承蒙參謀總長沈一鳴大力支持。

遺憾的是，沈將軍在上週的空難不幸殉職，讓陳剛信無法當面表達謝意及敬意，所以才決定一定要在尾牙上公開講出來這段歷史，他也因此率《女兵》「17連」的演員們齊唱〈戰鬥的陸戰隊〉緬懷沈將軍並向他獻上最深的謝意及敬意，也感謝國防部及海軍陸戰隊當初在拍攝過程中給予非常多的奧援。他也透露史坦利正在籌備《星星的孩子》、《包青天》等多部戲劇規劃，未來將開創更多的戲劇道路。

史坦利國際傳媒尾牙宴演員群與董事長陳剛信大合照。（史坦利提供）

近期在中視、TVBS《女力報到小資女上班記》中有許多恩愛小夫妻對戲的曾子余、梁舒涵，一到尾牙現場就被大家逼問「房事」進展，梁舒涵笑說：「每次都要忍住笑意，因為與曾子余太熟，拍親密戲時都會笑場拍不下去。」曾子余劇中因「精蟲數不足」苦惱無法讓老婆受孕：「我現在每天早上起床都懷疑自己是不是真的有問題，入戲太深內心都有陰影，在路上也不敢直視路人，還被路人說你就是『那個』不足的沈渙清。」

曾子余、梁舒涵。（史坦利提供）

曾子余也為自己平反：「我一切都正常，那些都是戲劇效果，希望編劇能高抬貴手幫我寫正常。」此外，曾子余也許願《女力報到小資女上班記》收視率破5要拉著梁舒涵一起愛相隨跳糞坑，被梁舒涵一秒回絕：「你自己去跳。」

(中時 )