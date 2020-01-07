美國《國家利益》期刊刊出「台灣絕對不能再給蔡英文4年」文章，遭疑是國民黨自己人所為，並以此作為選戰宣傳。國民黨不分區候選人陳以信表示，這篇文章作者是誰不是重點，關鍵在於該文觀點被該刊編輯部所接受，而願意提供給該刊的全球讀者參考！

有媒體爆料藍營近期瘋傳這篇文章，還說是美國對台態度改變，並查出作者王福權色彩親藍，現職是「台美關係研究中心（The Institute For Taiwan-American Studies）」的董事。

陳以信說，美國《國家利益》（National Interest）期刊是美國外交重要期刊，也是美國與國際涉外人士必讀的重要刊物。這篇文章作者是誰不是重點，關鍵在於該文觀點被該刊編輯部所接受，而願意提供給該刊的全球讀者參考！小弟也曾在該刊登過幾篇文章，每次都收到不少來自全球讀者的迴響。

另外，陳以信也說明，台美研究中心（Institute for Taiwan-America Studies）是設立在美國華府的獨立智庫，5年前由多位台裔美國企業家在華府成立，是一間百分百的美國華府智庫。前年中邀請小弟前往美國華府訪問，去年中邀請擔任執行長，智庫各研究員常在國際媒體發表個人文章或評論。

(中時 )