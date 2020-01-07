大陸實施滿11年的《反壟斷法》將迎首次「大修」。據國家市場監管總局公告表示，為進一步完善反壟斷法律制度體系，起草了《修訂草案（公開徵求意見稿）》（下稱「徵求意見稿」），自7日起至2020年1月31日向社會公開徵求意見；新修的《反壟斷法》仍為8個章節，但不同的是，條款由現行的57條加至64條。

此次條款增加，意味著處罰力度將加大。根據「法律責任」章節，經營者違反本法規定，達成並實施壟斷協議的，除了沿用「由反壟斷執法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，並處上一年度銷售額1％以上10％以下罰款」的規定外，對於上年度沒有銷售額的經營者或尚未實施所達成壟斷協議的，罰款限額從50萬元（人民幣，下同）提高至5000萬元。

中國人民大學法學院教授劉俊海指出，提高後的罰款是之前的100倍，體現了中國在完善社會主義市場經濟體製過程中，對於任何濫用壟斷優勢，剝奪、限制、排斥競爭、打壓、封殺中小競爭者的行為，採取了零容忍態度。

劉俊海表示，藉由用重典、下猛藥，確保違法成本高於違法收益，進而遏止超級大企業、壟斷企業濫用壟斷優勢，並有效打擊不正當競爭行為。

此次修法還新增了經營者市場支配地位的認定依據。除了原有依據因素外，新增「認定互聯網領域經營者俱有市場支配地位還應當考慮網絡效應、規模經濟、鎖定效應、掌握和處理相關數據的能力等因素」。

劉俊海表示，將互聯網企業的網絡效應、鎖定效應、掌握和處理相關數據的能力因素充分考慮，將能應對互聯網企業獨特的商業模式。

另外，這次徵求意見稿還新增了公平競爭審查制度相關條款。劉俊海表示，公平競爭審查制度入法為政府部門畫出「紅線」；中國的反壟斷任務一方面是反對商業壟斷，另一方面是反對行政壟斷，例如近年來存在有關部門濫用行政職權限制競爭，被國家市場監管總局通報的情況。

(旺報 )