台中市政府7日舉辦綠能節電貢獻授證表揚大會，表揚12家用電大戶設置太陽光電裝置，並針對參與綠能屋頂計畫的企業單位授證，市長盧秀燕感謝企業貢獻，發展綠電節能減碳，市府宣布推動光電倍增計畫，持續提升再生能源發電，打造低碳城市。

盧秀燕指出，為解決台中空汙，市府相當重視發展綠電，鼓勵民間單位響應，其中光電倍增計畫，以103至107年太陽能裝置量增長108 MW(百萬瓦)為準，107年至111年目標再增加108 MW。

在市府加速推動下，去年9月已增加80MW，進度達74％，預計今年提前達標108MW，下個目標為110年至111年再增加108MW，光電增加3倍！

經發局說明，此次表揚12家5,000KW以上用電大戶且設置太陽光電裝置容量逾400KW以上者，如矽品精密工業公司於中科廠房屋頂設置2.8MW太陽光電，相當於一年可發350萬度電，減碳1737公噸。

此次也針對6家參與綠能屋頂計畫並已簽約設置者授證，其中清真寺是參與該計畫的第一位，裝置容量19.53KW，為小家戶設置太陽光電的代表，同時頒獎予申請設備汰換數量較多的機關學校10家、服務業14家、住家10家及住商17家。

(中時 )