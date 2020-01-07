近年來健身風氣改善，加上健康觀念的普及，許多人開始追尋健美體態。透過上健身房、吃健身餐等方式，精進自我，以達成個人目標。隨著越來越多人要求專業，連運動後的肌肉修復，都有專門的「按摩槍」補助。不過物理治療師指出，按摩槍並非全身都可以按，用在錯的地方，恐會放不了鬆，還會受傷。

物理治療師《三個字SunGuts》在YouTube上分享使用健身神器「按摩槍」前，要注意的事。按摩槍透過前方槍口的快速震動，拿來按摩訓練後緊繃的肌肉，可以有效達到舒緩的感受。不過醫師特別提到，按摩槍僅適合按摩「大肌群」的身體部位，若按在脖子、脊椎等肉較少的部位時，恐會傷倒韌帶或骨頭。甚至，按在脖子會壓迫到血液輸送，產生頭暈症狀。

醫師特別提到，按摩槍僅適合按摩「大肌群」的身體部位，若按在脖子、脊椎等肉較少的部位時，恐會傷倒韌帶或骨頭。（圖／摘自FB: 中時電子報、三個字）

若要按摩脊椎部位，醫師指出有不同槍頭可做更替，且要遵循固定方向按摩。但他提醒，千萬不要因為某部位特別痠痛，就直接拿按摩槍去加強痛點，這樣反而會造成神經或肌肉拉傷。最佳的處理方式是以痠痛點周圍做為按摩點做震動，或直接求助醫師。

物理治療師提醒，千萬不要因為某部位特別痠痛，就直接拿按摩槍加強痛點，這樣反而會造成神經或肌肉拉傷。

《三個字》特別指出，按摩槍的功能僅在舒緩和放鬆，若有痠痛問題還是要去找專業醫師問診，千萬別把按摩槍當作治百病的利器，如果一有操作不慎，按在錯誤部位還可能導致身體需承受更大的損傷，實在不划算。

按摩槍千萬不能用在這！用錯竟然會害你受傷。

(中時電子報)