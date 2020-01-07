蔡總統「論文門」爭議愈滾愈大！由175名關心公共議題的博士們自行組成「論文門」調查團，發現蔡總統指導的碩士生林桓畢業時間點跟總統府所言不符，決定以「華人博士團」為名，8日下午2點在台大校友會館召開「蔡總統博士論文門及學術倫理記者會」，呼籲政府真實回應「論文門」關鍵疑點，才能服眾。

聯絡人林先生對本報表示，群組成員以產業界為主，學者約占三分之一，因為從事新創產業而組成line群組，絕大多數成員都是歐美或國內大學博士，只有兩三位是碩士。成員們都很關注公共政策，還集結了不少政策建言分別給總統大選韓陣營和蔡陣營，「媒體說韓國瑜都沒政見，我們覺得很奇怪，因為我們和他們頻繁溝通，倒是蔡政府已讀不回。」

林先生說，成員們對「論文門」是後知後覺，看到網路政論節目討論時還以為是和綠營一搭一唱，但是後來連藍營也開始質疑，他們就想說有時間的人可以查一下。當初蔡英文被發現她指導的東吳碩士生林桓1984年畢業，蔡也是同一年博士畢業，時間點對不上；之後林桓的學經歷卻被改成1985年畢業，總統府也說是1985年。但博士團去東吳圖書館找不到林桓論文，去國家圖書館發現林桓論文謝詞寫的確實是「民國73年春」畢業。

林先生說，學歷登載不實，還用國家公器去箝制，不但瀆職、濫權，還有刑法問題。「你是總統，誰辦得了你？你要當總統我們是無所謂，但是別人有你把柄，你會被裹脅，國家會受影響，這是任何一個團體都不願看到的。」

(旺報 )