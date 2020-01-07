交通部觀光局今（7）日表示，繼2019年小鎮漫遊年推出30個經典小鎮，配合2020年脊梁山脈旅遊年，滾動檢討遴選出「小鎮2.0」30個經典（含20個山城）小鎮，並結合部會資源，帶動下一波小鎮漫遊熱潮。

觀光局今天下午舉辦「點亮臺灣．讓小鎮山城發光」記者會，由交通部長林佳龍親自頒贈30個經典/山城小鎮代表們獎牌，同時邀請相關部會包括國發會、經濟部、文化部、農委會、客委會及原民會等，以及交通部所屬機關，將整合小鎮資源共同行銷推廣。

觀光局說，臺灣每個小鎮都很有特色，無論是自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食等，都吸引民眾體驗風情、漫遊小鎮。交通部觀光局繼2019小鎮漫遊年，並配合2020脊梁山脈旅遊年主題，再次遴選出30個經典/山城小鎮，要讓全世界遊客透過深度旅遊感受在地文化生活。

觀光局介紹，入選小鎮各具特色，包括北部依山傍海、隱藏都市迷宮傳說等你來探險的基隆市中山區；天燈冉冉升空，照亮山城的新北市平溪區；飽覽最美山線、貓空茶園之美的臺北市文山區；花漾客庄、鐵道茶香的桃園市楊梅區；搭乘內灣彩繪列車，到新竹縣橫山鄉感受今昔文化交錯；尖石鄉山林壯闊、巨木林立，是享受芬多精的好去處！觀光寶藏在新竹市香山區，濕地賞蟹步道，看潮間觀落日。徜徉明德水庫湖光山色，人間仙境就在苗栗縣頭屋鄉。

觀光局說，往中部走體驗山城部落、泰雅原鄉的臺中市和平區；看看臺中市舊城區新驛風華再現。2020當然要到彰化縣田中鎮，奔騰臺灣米倉馬拉松，並到山水起點幸福源泉的彰化縣二水鄉，一起跑水吧！累了可以到南投縣信義鄉的東埔村，暖呼呼原鄉溫泉遙望玉山；夜間就上仁愛鄉清境觀星，這裡可是國際認證的星空小鎮。

往南部走，觀光局提到，來到雲林縣古坑鄉品味臺灣在地濃厚咖啡；雲林縣虎尾鎮以布袋戲及製糖工業享譽國際；親近大自然就從阿里山森林鐵路的起點－嘉義市西區出發，一起到阿里山鄉森呼吸；台南後花園新化，虎頭埤晨曦美景，座擁湖光山色；高雄山城後花園不得不提的是十八羅漢山六龜區，賞蝶賞梅暖湯遊；與其媲美首推屏東縣霧台鄉，雲霧之鄉充滿魯凱文化。

若是往東部走，觀光局指出，人情味濃厚最友善小鎮就是宜蘭縣羅東鎮；到蘇澳鎮來場蘇花馬拉松，盡情奔馳藍色公路；絕美忘憂金針花海在花蓮縣富里鄉；上山下海真的只要五分鐘，推薦必到吉安鄉一遊；縱谷稻米之鄉是臺東縣關山鎮；「海天一線」絕妙好風景在長濱鄉！

漂洋過海到離島，觀光局介紹，澎湖縣馬公市的虎井嶼，這裡被稱為世界十大神秘島嶼，快來探索消失的亞特蘭提斯。到金門縣金城鎮，漫遊後浦小鎮，來一趟古意今情漫遊後浦城。連江縣莒光鄉有亞洲唯一奇景方塊海，宛如搖曳在藍眼淚裡的一串珍珠。

觀光局也提到，「臺灣小鎮漫遊攝影展」設展於台北市信義區光復南路419巷49號，並自即日起至31日，每日10點到下午6點半，免費開放民眾前來參觀。同時，位於臺東成功鎮的東海岸國家風景區管理處都歷遊客中心也同步盛大展開，滿滿的「美照牆」與放大版小鎮漫遊大富翁，歡迎旅客駐足留影。

(工商 )