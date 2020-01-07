國立故宮博物院今（7）日表示，位於臺北車站、士林站的捷運藝文空間重新開幕，將故宮文物結合科技互動，古典與創新共存，為民眾帶來耳目一新的感官體驗。

故宮指出，捷運臺北車站的故宮藝文走廊改裝，不僅視覺設計嶄新亮相，更設置新媒體互動牆，讓北宋定窯《嬰兒枕》、東漢《玉辟邪》、清乾隆《霽青描金游魚轉心瓶》、宋至元《玉鴨》等典藏文物，化為璀璨的銀白光影，同步伴隨往來旅客，光影最後遊走至電視螢幕中，巧妙轉換為文物原貌，與廊道一側所展示的複製文物相互呼應，在動靜、虛實與光影流轉之間，吸引行人遊客駐足欣賞。

此外，故宮提到，捷運士林站一號出口，也是民眾搭乘捷運淡水信義線造訪故宮的必經之路。此處藝文空間設計放大版的清乾隆《多寶格》，彷彿多寶格開箱一般，將精選文物的放大畫面嵌於多寶格裝置外觀，遊客可盡情飽覽文物動人細節。另有故宮超人氣國寶娃娃小翠公仔，提供清楚的交通指標供國內外旅客參考，成為不可錯過的吸睛亮點！

(工商 )