大型旅行社雄獅旅遊為擴大搶攻自由行旅遊商機，2020年起將積極整合海內外觀光資源，打造50條以上兼具價格競爭力及品質保障的目的地遊路線，期能藉更創新旅遊體驗開拓客源。

雄獅旅遊表示，公司目前已針對備受台人喜愛、出國次數最高的日本及東南亞地區，推出3至4個精選行程，包括泰國曼谷古文明一日遊，帶旅客走訪邦芭茵夏宮、大城王朝遺跡文化巡禮、朝聖露天臥佛與樹中佛頭，全程無購物、無自費優質行程、附中文導遊，只要550元起，加購午晚餐均一價只要1,099元起。而體驗經典丹能莎朵、安帕瓦雙水上市場，並享受河畔餐廳泰式風味晚餐，只要799元。

另外喜歡去日本的朋友，走訪日本富士山、河口湖一日遊，無須支付其他費用，只要1,605元

雄獅旅遊產業研究中心今（7）日並發布國人海外自由行購買票券排行榜，前3名分別為東京迪士尼樂園門票、上海迪士尼樂園門票，以及JR西日本關空特快列車HARUKA車票。前10名中，東京、上海、香港迪士尼門票分別上榜，日本JR交通票券也有3名，10名裡面光是日本的票券就佔了8名，顯示日本是多數國人海自由行首選目的地。

觀光局統計，2018年台灣赴海外遊人數達到1,664.5萬人次，其中，出國自助的比例高達7成，更從2010年的380萬人次，快速提升到2018年的830萬人次，呈雙倍數成長。

雄獅旅遊自2005年開始販售海外交通票券，近年來陸續針對民眾熱愛的日本、東南亞等地推出樂園、景點門票，進而規劃當地一日、二日遊程，每年營業額均以倍數穩定成長，顯見自由行興盛銳不可擋。雄獅旅遊產業研究中心根據2019年國人海外票券購買票種進行統計分析，列出十大票券排行榜。

雄獅旅遊觀察，不少自由行的旅客到目的地後，為了豐富遊程，除了購買交通、景點門票外，因交通不便、語言障礙，或是自行前往耗費成本過高，也會轉而購買一日體驗行程。也就是同見趨勢，雄獅旅遊決定加速推出更多目的地旅遊路線，提供喜歡自由行的旅客更多選擇，並開拓更多客源。

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