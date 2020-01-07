台中市立委第四選區民進黨候選人張廖萬堅（左），7日在立法院副院長蔡其昌的陪同下，在南屯區展開車隊拜票，蔡其昌指出張廖萬堅是相當關鍵的一席，「所以就算我也是立委候選人，也要抽空為張廖萬堅車隊掃街」。（黃國峰攝）

2020大選進入肉搏戰，總統府祕書長陳菊與立法院副院長蔡其昌7日到台中市第四選區（西屯、南屯）陪同民進黨候選人張廖萬堅車隊遊行拜票，蔡其昌表示，台派立委要過半，張廖萬堅是關鍵一席，陳菊希望台中市民珍惜新世代，讓優秀新世代在立法院成為台灣改革重要的後盾；張廖萬堅呼籲選民堅定出來投票，支持台灣、支持蔡英文總統、支持張廖萬堅。

張廖萬堅今天下午分別由蔡其昌及陳菊陪同，在南屯及西屯車隊遊行，傍晚再到青海文心路口向民眾拜票，把握最後一周的時間全力衝刺，希望能順利連任。

蔡其昌說，在最後關頭放下自己的選區來幫張廖萬堅遊行

，因為在立法院看見張廖萬堅言之有物而且理性監督、說理並堅持為鄉親爭取交通建設及學校預算，在最後關頭，這麼優秀的立委不能落選，最後關鍵要來幫他加油。

「民進黨的立委加上台派立委如果要過半，張廖萬堅是關鍵一席」，蔡其昌表示，站在副院長的立場要來為優秀、能為台灣講話、為民眾爭取建設的立委加油，多守一席是一席

，因此一定要來幫忙張廖萬堅。

陳菊指出，張廖萬堅在年輕擔任記者時就非常有理想性，是非常優質的立委，關心教育、關心下一代、關心台灣，在這個最關鍵的時刻來台中，希望市民朋友可以跟她一樣珍惜新世代，讓優秀的新世代未來可以在立法院裡面成為台灣改革重要的後盾，因此特地來台中為他加油。

「對選情有信心，但仍然需要選前催票！」張廖萬堅說，過去在立法院的專業表現及地方服務雖然備受肯定，選舉最後時刻常常會被似是而非的謠言所影響，希望民眾能看待民意代表長期對地方的付出，呼籲選民堅定出來投票，相信最後結果會是甜美的。

(中時 )