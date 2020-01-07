李佳芬說彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕都討不到錢，現在中央政府是怎麼了。（陳淑娥攝）

林佳新說他的學歷不高，經歷是務農，但他靠雙手扛起責任，以務農為驕傲。（陳淑娥攝）

國民黨副總統候選人張善政、總統候選人韓國瑜夫人李佳芬7日晚間到台中清水替第一選區候選人林佳新站台，張善政表示，蔡英文不能給我們乾淨空氣及政府，韓國瑜要恢復特偵組，會還給我們乾淨空氣及乾淨政府。

張善政表示，蔡英文不能給大家乾淨的空氣，她讓空氣骯髒，也讓政府骯髒，韓國瑜要恢復特偵組，他會還給大家乾淨的空氣及乾淨的政府。

李佳芬表示，很多人都擔心她與韓國瑜的感情，她覺得這次選舉真的很誇張，韓國瑜常開玩笑說，他現在正在找頭路，她也笑說，希望他能順利。

李佳芬說，以前常聽老一輩說，「管他誰當選，還不是要自己要拚」，但現在不一樣了，現在這很重要，過去我們相信政府，一黨做不好就下來，但現在不是，執政黨竟要消滅在野黨，為所欲為。

李佳芬說，彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕都討不到錢，韓國瑜也一樣，他當高雄市長中央不挺他，包括登革熱也要不到錢，還要被侮辱，長官是這樣嗎？這個社會怎麼了？政治人物不是怕辛苦，現在的政治人物到底了不了解，權利是百姓給的。

林佳新提到，他的學歷不高，經歷是務農，但他靠雙手扛起責任，他高喊說他以務農為驕傲。

(中時 )