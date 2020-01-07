伊林娛樂副董事長陳婉若率旗下名模、藝人出席尾牙時尚派對。（伊林娛樂提供）

超模林嘉綺穿著淺色系長禮服出場，嬉皮中又帶著婉約氣息。（伊林娛樂提供）

何篤霖甫加入伊林娛樂，成為「菜烏師弟」。（伊林娛樂提供）

溫昇豪（右）、蔡淑臻2019年在電視金鐘獎頗有斬獲。

李沛旭投入健身圈，近1年沒出現在螢光幕。（伊林娛樂提供）

李明川（右）與鄭雅勻擔任《WOMEN說》主持群。（伊林娛樂提供）

名模王思偉（左起）、王麗雅、吳品萱。（伊林娛樂提供）

安妮忙著學習，新年假期打算再到紐約進修。（伊林娛樂提供）

一年一度最受時尚、娛樂圈關注的伊林娛樂尾牙主題派對，今天（1月7日）晚上於台北晶華酒店舉行，副董事長陳婉若率領百位名模、藝人及員工，俊男美女亮麗出席。今年的尾牙主題為「HOWL of LOVE」，Dress code「時尚嬉皮風」旨在傳達愛與和平。陳婉若表示，2020全新的一年，她將退居董事會，卸除行政與業務工作，未來僅在公司有需要時，提供戰略、方向及建議，公司經營將全權交付伊林專業團隊。：「伊林培育了很多新人，這是娛樂產業最重要的，所以未來『璀璨之星』仍會持續舉辦。」

年年都有新血加入伊林娛樂，今年也不例外，藝人何篤霖成為「菜烏師弟」，今天首度公開亮相。陳婉若表示，何篤霖的主持功力有目共睹，認為他很適合朝新媒體發展，希望他能在這個大家庭一起加油。

出席今天尾牙派對的名模藝人包括林嘉綺、王麗雅、吳品萱、王思偉、張安琪、王孝懷、李培毓、劉美辰、紀艾希等百位男女模特兒，以及蔡淑臻、殷琦、陳敬宣、劉倩妏、成語蕎、李懿、安妮、紀艾希、蔡祥、溫昇豪、李沛旭、吳珝陽、陳信維、廖彥龍、陳品延、施柏宇、王碩瀚、樂團noovy，還有「國民造型師」李明川、社群創作者鄭雅勻、學生名模王郁婷等皆盛裝出席。

超模林嘉綺穿著淺色系長禮服出場，嬉皮中又帶著婉約氣息，被問到服裝的重點，林嘉綺笑說：「應該是我整個人吧！」表示很多名模和學妹們都秀出窈窕曲線，「那我就先保留一點」。

伊林娛樂戲劇男神溫昇豪以《我們與惡的距離》拿下54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，現正拍攝戲劇《火神的眼淚》飾演英勇消防員。今天他特別從淡水的拍戲現場趕來參加，稍晚還要回劇組拍戲。他表示：「《火神的眼淚》我飾演消防員，對我來說就是在突破自己了，戲中都是親自上陣，有現場指導，下半年播出，希望帶給大家不同的格局、高度。」

投入健身圈，近1年沒有出現在螢光幕的李沛旭，笑說：「趁出席尾牙的機會和老夥伴們一起吃飯打打招呼，見見大家。」他表示前年開始投入健身圈，去年年中在北京比賽，年底在台灣比賽：「健身是一個沒有終點的路，相信每個健身人的共同目標就是拿到職業卡，和大家相比，我是高齡菜鳥，很努力，但我肩膀還不夠大，整體不夠厚，繼續努力。」

李沛旭被問到和蔡淑臻的感情狀態，他坦承：「沒有在一起，很久了，我們還是好朋友。」目前仍是室友，住一起：「生活上還是有很多接觸，我們彼此互相尊重，互相祝福對方再找到好對象。」蔡淑臻也說，目前兩人是室友，感情也從愛情昇華為親情，所以見面並不會尷尬，至少這8年來是很開心的，也祝福李沛旭可以在戲劇上有好的表現，「他的努力值得被看見。」她最近忙於電影拍攝，正計畫前進英國，一圓遊學夢。

因主演電視劇《想見你》，人氣高漲的施柏宇，近期「派寶」粉絲爆增，擔任「伊林極致呵護彈潤面膜」形象代言人。他笑說，現在極力忍耐不劇透：「第9、第10集劇情會很高潮，大家期待一下。」在伊林娛樂製作的節目《WOMEN說》中，擔任主持群的李明川與鄭雅勻，及節目固定小鮮肉班底陳信維、王碩瀚也出席尾牙，另去年一整年在多位綜藝大哥大姐主持人身邊表現出色的李懿，也贏得「最亮眼綠葉」稱號。

伊林人氣男團noovy於2019年底，推出首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，上周六舉辦台北簽唱會，電眼人妻名模殷琦專程自台中夫家北上擔任嘉賓，為小師弟加油打氣。noovy接下來將展開台灣和日本巡迴演唱會。

(旺報 )