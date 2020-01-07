10年降低漏水計畫執行到第8年，台水公司今表示，原定2022年到期漏水率要降到14.25％目標，現因減漏成效良好，已上修為13.45％，等於多降0.8個百分點，這跟原目標年相比，約多省下2700萬噸用水。等10年降漏計畫到期後，台水研議接力提出2個約4到5年減漏計畫，繼續保水，對2031年降低漏水率到10％以下目標有信心達成。

全球氣候變遷問題日益嚴重，台水為減少水資源的流失，從2013年推動「降低漏水率計畫」，為期10年，預計做到2022年，總經費795.96億元，從「水壓管理」、「提升修漏速度及品質」、「主動防治漏水」、「管線資產維護」4大策略著手，目標把漏水率從2012年的19.55％降至2022年的14.25％。

但為配合行政院「擴大投資方案」及解決企業五缺問題，政院指台水調整漏水率目標值。台水研究後，上修2022年漏水率到13.45％，以一年34億噸供水量來說，約可多省下2700萬噸左右。

至於如何提升？台水表示這幾年降漏工程施作下來，對執行方法越來越熟悉，不僅只是汰換管線，包括檢修漏水、水壓管理的手段都越來越有效率，所以可以比原先計畫多降低漏水率。

截至2019年底止，10年降漏計畫經費執行433億元，完成汰換管線約4898公里，漏水率已降至14.49％，比起計畫執行前每年節省1.74億噸水量，相當0.88座石門水庫有效蓄水容量。

(中時 )