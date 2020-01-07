傅崐萁在市區懇託集中力量支持2號韓國瑜、張善政順利當選，共同下架民進黨下架蔡英文，翻轉台灣。（傅崐萁競選總部提供／王志偉花蓮傳真）

國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政，與花蓮縣長徐榛蔚昨同框開直播暢談花蓮政策，張呼籲選民「總統投2號，花蓮區域立委支持最強棒！」被認為韓、張挺徐榛蔚的丈夫無黨籍立委候選人傅崐萁。傅今受訪表示：「很高興看到韓國瑜、徐榛蔚共同直播」，強調大家要團結在一起，且「我和韓國瑜的政見是一致的」，呼籲「大家團結在一起下架民進黨」。

投票日接近，6號立委候選人傅崐萁今上午在市區中山路、中正路口， 下午在中山路和林森路口拜票，懇託集中力量支持2號韓國瑜、張善政順利當選，共同下架民進黨下架蔡英文，翻轉台灣。

傅崐萁中午受訪說，感謝花蓮鄉親大團結，10年前我們共同締造蘇花改，如今已在昨天6日完工通車了。「請再給崐萁一次機會，帶著32萬鄉親的祝福，進入立法院打拚，為花蓮後代子孫打通中橫國道6號，花蓮直通台中，建設中台灣東西共同生活圈。」

關於韓國瑜、張善政與徐榛蔚同框直播一事，傅崐萁表示，很高興看到韓國瑜、張善政跟徐榛蔚縣長直播談國政與未來地方發展，對於花蓮主要交通建設、地方發展、青年的關懷，都做了非常清楚的表達，共同建設美麗的新花東。

傅說，他和韓國瑜的政見是一致的，泛藍在花蓮一定要大團結，集中所有力量下架民進黨、下架蔡英文，也要讓泛藍立委能在國會過半，讓韓國瑜未來可以好好的執政，不再受到民進黨阻撓以及意識形態的干擾，讓國家幸福發展。

他強調，唯有實質的立委過半，才能幫助韓國瑜、張善政施政，讓台灣更加安定繁榮，懇請全國鄉親一起集中力量下架民進黨下架蔡英文 。

(中時 )