周興哲7日數位上線新專輯《小時候的我們》，他親力親為參與專輯籌備，包括詞、曲、編曲到製作等，相當用心。談到新年新願望，他預告將擔任演出電影男主角，正在洽談劇本中，「我想把這個角色演到最好，讓大家覺得周興哲可以演戲。」

他如今愛情事業兩得意，與女友趙岱新感情穩定，被問及演戲時有親密接觸要報備？他笑說：「還ok，滿體諒，了解彼此。」他近來工作滿檔，與女友仍常聊天，「就像是正常情侶溝通。」

而他去年在台北小巨蛋、高雄巨蛋與新加坡達成連續5場巨蛋級個唱秒殺紀錄，他表示2019年很crazy，他的〈怎麼了〉也拿下數個音樂榜冠軍，他自認是大豐收的一年，期許2020年可以繼續更好。

周興哲日前赴洛杉磯拍攝〈小時候的我們〉MV，一行人開車程3小時到荒漠取景，他們在途中收到沙塵爆警報手機警示，遇到超大的風暴，吹到保母車偏移了好幾下，現場風沙大到眾人眼睛睜不開，周興哲也只能戴上墨鏡拍攝。

他分享創作新歌時，憶起當年僅11歲，與表弟一起到美國波士頓讀書，在期間曾生了一場很嚴重的病，喉嚨好幾天無法發出聲音，當時他絕望以為一輩子都無法唱歌，後來逐漸康復，這個永生難忘的經歷，讓他對的音樂之路更加執著，也成為MV的劇情原點。

周興哲推出新專輯《小時候的我們》。（星空飛騰提供）

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