只要到圖書館借書，就有機會可以免費點光明燈。為了鼓勵大家新的一年多閱讀，新北市立圖書館特別和全市19間地方廟宇合作，推出「攜手在地，閱燃心燈」活動，1月7日起至2月5日止，只要到圖書館借書達10本，並至指定廟宇祈福蓋章，便可以參加光明燈抽獎，預計抽出630位幸運讀者，邀大家一起開春讀好書，還能擁有神明的「加持庇祐」！

借書也能受神明保佑！春節期間安太歲、點光明燈求平安蔚為風潮，為了鼓勵民眾新的一年多閱讀，同時感受新年好運氣，新北市立圖書館配合春節民間「點光明燈」習俗，特別與板橋、三重、蘆洲、新莊……等19間地方廟宇攜手合作，推出「借書免費點燈祈福」的閱讀好康，提供630盞光明燈邀請大家一起來閱讀好書長智慧，還能受到神明的庇佑，用書香開啟新年扉頁。

新北市立圖書館館長王錦華表示，春節期間很多人都會點光明燈祈求新年平安順心，因此圖書館特別結合地方廟宇一起推動閱讀，只要借書便有機會可以免費點光明燈，除了希望新的一年大家都可以透過閱讀，認識更好的自己，同時還能認識地方廟宇文化，點燈祈福求平安，還能省荷包。

新北市立圖書館表示，1月7日起至2月5日止（新莊區至1月21日止），只要到圖書館借10本書，並至三重先嗇宮、三峽興隆宮、林口竹林山觀音寺、新莊武聖廟、地藏庵、板橋接雲寺、中和竟南宮（仙公廟）、福和宮、廣濟宮、土城補天宮、蘆洲湧蓮寺、護天宮、保和宮、忠義廟、慈惠堂、保佑宮、汐止忠順廟、鶯歌碧龍宮等任一間廟宇祈福蓋章，即可參加免費光明燈抽獎，2月6日將抽出630位幸運讀者（新莊區1月22日抽出），詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：（02）2953-7868。

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