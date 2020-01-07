對於謝長廷說楊蕙如是跟李佳芬一起看球的，前台北縣長周錫瑋引述韓競辦的聲明表示，謝長廷公然說謊，失格失德，應該立刻辭職。另外，也痛批監察院對面大樓懸掛黑函布條，呼籲還有3天，就將決定未來4年，要不要繼續活在恐懼中！

我駐日代表謝長廷7日在官邸舉行中華民國109年新年餐會。他在致詞時表示，將回台灣投下重要的一票，被問到最近與卡神楊蕙如等敏感問題時，他抛下一句，楊蕙如是跟（國民黨候選人韓國瑜的太太）李佳芬一起看球的。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之出示當天照片，砲轟謝長廷公然說謊。

根據《新頭殼》引述葉元之的說法，李佳芬在去年11月中赴日本，在當地僑領安排下，在東京巨蛋觀看世界12強棒球賽中華隊出戰澳洲隊的賽事，現場由台北市議員徐弘庭、王欣儀與他，以及多幾位僑領、隨扈，陪同李佳芬觀賽，並沒有碰到楊蕙如。

前台北縣長周錫瑋也引述韓國瑜競選辦公室的聲明表示，李佳芬拜訪東京僑界，在當地僑領安排下觀球賽，從頭到尾都沒有見到楊蕙如。謝長廷作為駐日大使，公然說謊！

周錫瑋認為，謝長廷失格失德，應該立刻辭職。

另外，對於監察院對面大樓懸掛黑韓布條，韓國瑜競選總部已經到警局控告造謠的「台灣國」，周錫瑋呼籲，還有3天，就將決定未來4年，要不要繼續活在恐懼中！

(旺報 )