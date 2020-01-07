國民黨新北市第十二選區立委候選人李永萍的選區幅員廣闊，為讓選民認識自己，共準備8輛宣傳車，並邀前新北市長朱立倫、現任市長侯友宜配音；另國民黨新北市第一選區立委候選人洪孟楷宣傳車配音則全部自己來，只要有手機、USB，即可隨錄隨播，每日變換宣傳內容。

李永萍的宣傳車特別找來朱立倫、侯友宜協助配音，朱立倫的版本還一次配了國、台語版，侯友宜則以台語為主，期盼增加親切感，且朱、侯聲音辨識度高，讓民眾一聽就知「市長來了」。

李永萍選區幅員廣闊，共有7個區，在金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮皆設置1台宣傳車，人口密集的汐止則擺2台，從12月份開始每天跑基層，希望讓更多選民認識李永萍。

洪孟楷則說，自己與其它候選人不同，曾擔任過廣播節目主持人，口條順，音質也不錯，所以不假他人之口，親自上陣，只要用手機錄音軟體錄下內容，再用USB將音檔插上宣傳車，10分鐘就搞定。

洪孟楷指出，外面錄音室使用一次約需花費3千至5千元，他每錄一次就等於省下一筆錢，且可隨時更換播音內容，宣傳最新訊息，宣傳車從初選到現在已經跑了整整一年，從林口到石門都可看到「它」的身影。

洪孟楷表示，他們特別將宣傳車設計成胖卡造型，上頭印有「6大遠景主張」，讓選民認識他的同時，也能認識他的政見。

(中時 )