台灣自來水公司董事長魏明谷7日表示，由於去年前11個月稅前盈餘1.5億元，在有盈餘的情況下就不會調整水價，至於水價公式是否會調整，則要再跟經濟部討論。

據了解，水價從1996年開始水價24年來未調整，過去多次傳出水價要調整，魏明谷回應，因去年有盈餘1.5億元，為了顧及民生及產業與經濟經濟穩定成長，將以「穩定水價」為優先考量。台水總經理胡南澤補充，今年才剛剛開始，現階段會先以穩定水價為主要考量，未來是否會提出調整水價，之後再配合經濟部再做討論。

(工商 )