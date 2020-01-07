台水去年獲利1.5億元 魏明谷：暫不漲水價 21:002020/01/07 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣自來水公司董事長魏明谷7日表示，由於去年前11個月稅前盈餘1.5億元，在有盈餘的情況下就不會調整水價，至於水價公式是否會調整，則要再跟經濟部討論。 據了解，水價從1996年開始水價24年來未調整，過去多次傳出水價要調整，魏明谷回應，因去年有盈餘1.5億元，為了顧及民生及產業與經濟經濟穩定成長，將以「穩定水價」為優先考量。台水總經理胡南澤補充，今年才剛剛開始，現階段會先以穩定水價為主要考量，未來是否會提出調整水價，之後再配合經濟部再做討論。 (工商 ) #水價 #魏明谷 #穩定 #討論 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 《經濟》匯豐：全球經濟成長及利率，未來2年均偏低 08:012020/01/03 財經 三總：黑鷹傷者狀況穩定 2位住加護病房 11:422020/01/03 生活 黑鷹失事／國防軍事會談 蔡總統：請三軍將領讓軍心穩定 11:292020/01/03 政治 陸媒：2019年GDP近人民幣100兆元 15:272020/01/03 財經 理財案例－小資女擁抱ETF 拚穩定現金流 04:102020/01/04 產業特刊 蔡總統誇台灣經濟好 呂秀蓮諷：因為她命好 12:592020/01/04 政治 美科技業職缺分布不均 影響各地經濟發展 18:402020/01/04 財經 蔡政府刻意迴避的庶民經濟 04:092020/01/05 時論廣場 《業績-電子零件》立凱電2019年營收年增1.5倍，後市穩定增長 08:022020/01/07 財經 陸1／17公布去年第4季GDP增速 預估超6％ 10:562020/01/07 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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