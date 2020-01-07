環保團體及公民團體7日到台中市府前抗議，批市府緊急應變作為不及格，也質疑中火日減排六成，中龍鋼鐵減幾成？對此，中龍公司表示，自2009年建廠截至2019年投資各類環保設施金額累計達326.3億元以上，未來持續關注最佳可行控制技術的發展，在既有空間限制條件下評估可行技術或措施，都會納入考量，更提升汙染防制能力，也配合市府啟動應變措施，善盡企業社會責任。

環保局強調，台中市長盧秀燕以空汙防治為第一要務，上任後立即成立專案小組，鎖定台中港區內汙染源及后里區大型汙染加強稽查，除中火以外，也鎖定中龍、台肥台中廠、正隆及豐興等大型固定汙染源，進行專案稽查，並透過溝通協商的方式，讓業者主動更新環保設施，例如中龍公司自產焦爐氣(燃氣)加強脫硫淨化，可以減少硫氧化物的排放量。

中龍公司回應指出，從2009年建廠即採用最佳可行控制技術，且生產製程皆為高效能、環保、節能設計，設置原料堆置場防塵牆與自動灑水系統、密閉式輸送系統、袋式集塵器、靜電集塵器、脫硫與脫硝設備等，並使用低污染性原(物)料與燃料。

此外，2013年正式投產後可較法規更為嚴格環評承諾值減少排放粒狀物65.8％(1601噸／年)、硫氧化物41.9％(1715噸／年)、氮氧化物34.6％(1298噸／年)。

中龍公司表示，2013年至2018年期間完成電爐袋式集塵器增設濾袋倉、燒結脫硫系統精調、燒結脫硝系統新增觸媒、煉焦增設乾式淬火設備(CDQ)、燃氣加鹼脫硫淨化、原料輸送線增設袋式集塵器等重大改善措施，減少排放粒狀物126噸／年、硫氧化物406噸／年、氮氧化物144噸／年，符合台中市鋼鐵業加嚴標準。

中龍強調，基於沒有最好，只有更好的理念，持續推動各項環保改善措施，再投資4.2億元提出一號及二號燒結靜電集塵器性能提升、熱軋加熱爐自動化溫控等改善計畫，且將陸續於111年底前完成，預估可再減少排放粒狀物61.5噸／年、硫氧化物5噸／年、氮氧化物5噸／年。

中龍公司進一步說明，2016年開始投資103億元積極進行原料堆置場室內化改造工程，自2018年12月起已陸續啟用完成之料棚並於2019年10月已將生煤全部移入室內堆置，符合《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》規定。

中龍公司表示，積極配合台中市政府秋冬季減排政策，主動於2019年9月至2020年3月安排主要製程降載及部分生產設備歲修，可減少粒狀物排放19.3公噸、硫氧化物122.08噸、氮氧化物149.54噸、揮發性有機物15.58噸。

另，因應近日(1／4-1／7)空品不良，中龍配合市府啟動應變措施，包含部分製程停止生產、部分製程配合降載、煙囪停止吹灰、增加灑水頻率及加強附近區域洗掃街等，7日配合市府啟動應變措施，TSP減量12.2％、SOx減量15.3％、NOx減量19.4％、VOCs減量12.2％，善盡企業社會責任。

中龍強調，焦炭為世界各國鋼廠戰略物資，料源取得困難，中龍公司與同級之日本製鐵、韓國浦項、現代及中國大陸的寶鋼、首鋼及德國蒂森克虜伯等一貫作業煉鋼廠都有煉焦爐。

煉焦係將冶金煤作為原料使用，放在密閉爐室內，由爐室外隔氧加熱，將冶金煤乾餾成為焦炭，不是直接燃燒，乾餾過程產生的焦爐氣在密閉系統內淨化除硫、除氨後，成為潔淨的氣體燃料，為全廠能源主要來源，也從未使用廢輪胎做為燃料。

中碳將煉焦副產的煤焦油，轉化成特用化學品、鋰電池用石墨微粉、超級電容用活性碳等高價值材料，實踐循環經濟理念。

中龍公司表示，自2009年建廠截至2019年投資各類環保設施金額已累計達326.3億元以上，未來中龍仍會持續關注最佳可行控制技術的發展，如在既有空間限制條件下評估可行的技術或措施，都會納入考量，以更提升汙染防制能力。

(中時 )