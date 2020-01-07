印度媒體報導指出，由於鴻海與大客戶蘋果之前想法分歧，鴻海已經取消在印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的千億元投資案，當地官員也出面證實。不過，鴻海集團今(7)日晚間發布聲明表示，這是錯誤不實的說法，目前集團配合主要客戶在當地生產進度一切順暢。

鴻海集團2015年於馬哈拉施特拉簽署MOU，計畫在當地投資50億美元（約1500億元新台幣），用來建造筆電、手機生產工廠。據印媒The Hindu報導，馬哈拉施特拉工業部長德賽（Subhash Desai）證實，鴻海決定取消這項計畫，據傳與蘋果在印度產能調整有關。

不過，鴻海稍晚發布聲明指出，「針對媒體報導，集團與客戶間在印度的設廠之意見不同，為錯誤不實說法，目前集團配合主要客戶在當地生產進度一切順暢。特此澄清。集團於全球各地的投資規劃，皆會定期檢視各國政經情勢，並配合客戶的需求調整，為客戶、公司、股東、員工以及合作夥伴爭取最大權益」。

(中時電子報)