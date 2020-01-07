根據加州大學聖地亞哥分校(UCSD )的一項研究，美國的燃煤電廠退役後，污染減少就能改善附近的人們健康以及農作物產量。

物理學網(phys.org)報導，美國近年煤炭電廠逐步關閉，許多改用天然氣電廠，於是研究團隊開始分析，在燃煤電廠退役後的環境改變，並將結論發表在《自然可持續性》(Nature Sustainability)上。

作者是聖地亞哥分校全球政策與戰略學院環境科學副教授珍妮佛·伯尼（Jennifer Burney），她將環境保護署、航太總署、疾病控制中心和美國農業部的數據相綜合，研究了人員死亡率和農作物產量的變化。

伯尼發現，在2005年至2016年之間，關閉燃煤電廠以後，保守估計至少挽救了26,610人的生命，並挽救了5.7億蒲式耳的玉米、大豆和小麥(約為1447萬噸)。再逆向計算，估算要是繼續運作燃煤電廠會造成多少損失？則會造成329,417件過早死亡的人命，以及102億蒲式耳(2.5億噸)的作物損失，大約相當於美國農作年產量的一半。

伯尼說：「這項研究是少數將燃煤電廠關閉，與當地健康、農業和區域氣候影響的聯繫報導，我們常常聽到很多關於美國從煤炭向天然氣轉變的過渡，所帶來的總體經濟影響，但是沒有準確地評估數據。」

不過，伯尼也補充說，儘管淘汰舊的燃煤機組有很大的好處，但取而代之的天然氣發電機組，並不完全是良性的。天然氣發電同樣有污染，儘管與燃煤機組產生的污染物不同，但仍需要進行更多研究才能充分了解其影響。

伯尼總結說：「要是我們更好地理解燃燒煤炭的實際環境成本，並且由誰來承擔這些成本，則有可能建立更好的環境看法，有助形成跨部門的受益者聯盟。」

(中時電子報)