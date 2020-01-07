前總統馬英九7日上午陪同黨籍候選人李永萍至汐止中正市場掃街、發春聯，婆婆媽媽為一睹小馬哥，將市場擠得水洩不通，短短1公里走了1個多小時；另民眾為了搶馬英九親筆春聯，排隊人龍一路綿延到忠順廟口外，馬英九的高人氣，成為拉抬李永萍聲勢最佳利器。

馬英九、李永萍7日一早先到中正市場知名店家「海龍王魷魚羹」學習製作魷魚羹，並親手將完成的餐點端上桌供大家享用，宛如「一日頭家」，隨後前往市場內部掃街，拜託民眾支持李永萍。

馬英九表示，相當能替優秀的李永萍站台，一個多小時的掃街拜票更讓他感受到滿滿「民心」，讓他對國民黨總統候選人韓國瑜及李永萍的選情更具信心。

馬英九送春聯時說，今年的上聯是「金鼠風光無盡藏」，意旨富裕、繁榮，下聯「萬物熙和有餘香」則代表著新的一年將歡喜及平和，另春聯有個「亮」點，上頭的浮水印有隱藏版字體「鼠來寶」，期盼2020年國家繁榮、人民興旺

李永萍表示，很開心馬英九願意撥空替她站台，他一到汐止就颳起「馬式旋風」，萬人迷氣勢完全沒隨著卸任減少，民眾都說這種「萬人空巷」的場景已許久沒見過。

李永萍強調，選戰倒數，每天皆有大咖前來加持，但她不會因此懈怠，反而會加倍努力，把握倒數階段，掃遍七星區每個角落，握住每一雙手，爭取選民支持。

(中時 )