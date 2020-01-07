國發會今（7）日表示，國發會已啟動研擬開放政府夥伴關係聯盟（OGP）國家行動方案，初步決議我國首次的開放政府國家行動方案以4年一期，於今年元月正式啟動研擬作業。

國發會指出，開放政府夥伴關係聯盟（OGP）係於2011年由英、美等8個國家創設，目前成員已增至79個國家及20個地方政府，在OGP的倡議及推廣下，以透明、課責、參與為核心價值的公共治理，已在國際間蔚為風潮。

國發會表示，我國目前雖然還不是OGP的成員，但近年來積極參與，已在去年5月OGP全球峰會，宣示將自主研提首次OGP國家行動方案，提出具體的政府承諾事項，彰顯民眾參與、開放透明的政策價值，進而促進國際交流與發展空間。

國發會強調，為讓各界充分瞭解推動開放政府的相關資訊，已建置開放政府資訊網頁，期待在政府與民間的共同努力下，藉由我國首部開放政府國家行動方案的研擬，讓政府施政更符合民眾的需要。

(工商 )