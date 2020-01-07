隨著農曆春節的腳步逼近，為搶攻尾牙與春酒商機，麗寶樂園攜手福容大飯店、推出「尾牙+樂園」套裝案搶客，每桌最低1萬元有找，吸引許多知名企業洽詢，預約情況熱烈。

麗寶樂園推出9,999元的「吃喝玩樂在樂園」方案，包含探索世界門票10張，加贈「天空之夢」摩天輪搭乘券10張，3/31前皆可訂席；福容大飯店麗寶樂園店推「麗寶鼠壹鼠貳」尾牙春酒宴，推出1萬3,880元等三種方案，訂宴即享免費玩樂園，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，訂滿50桌再送住宿券1張。

福容大飯店麗寶樂園店主廚張鈺昀表示，今年尾牙宴特別推出獨家菜色-「上湯一品佛跳牆」，使用多樣在地美味食材，如新社香菇、大甲芋頭、大坑筍子，搭配豬肉、豬腳、栗子、魚皮等，細火燉煮4小時，帶出食材天然香氣美味；此外，樂園店擁有多間獨立包廂，以及挑高氣派、無樑柱的宴會廳，可容納20至1,500人的多功能空間，最大可達70桌，即日起至2/29皆可訂席。

麗寶樂園渡假區副總經理王永豪指出，不少企業主喜歡有創意的春酒尾牙安排，麗寶樂園渡假區連續多年推出結合樂園與聚餐的尾牙春酒專案，吸引了許多知名餐飲、科技、機械等企業到此舉辦尾牙或春酒，加上2020年台灣燈會在后里舉辦，企業主可規劃「白天玩樂園、吃尾牙，晚上賞燈會」的創意尾牙專案、犒賞員工。

(工商 )