全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密2019年12月合併銷售194.69萬台，雖比2018年減少2.56％，卻較2019年11月增加28.2％；去年合併銷售逾1,823萬台，年減近4.2％，超前調降後目標1,800萬台，今年再度銷售目標挑戰1,950萬台，改寫歷史新高。

瑞智今（7）日公布去年12月壓縮機銷售194.69萬台，比去年11月增幅28.2％，較前年同期減少2.5％；去年12月合併營收19.32億元，較去年11月增加24.2％，較前年同期減少17.61％。去年壓縮機累積銷售台數1,823.01萬台，比前年減少4.19％，去年累計合併營收201.66億元，也較前年減少10.4％。

瑞智主管指出，2019年全球景氣深受美中貿易摩擦影響、連續兩年空調業快速成長，大陸空調廠庫存偏高，產業又面臨定變頻空調結構性替換等因素，行業競爭加劇，致使瑞智去年度銷量表現較前年減少近4.2％。展望2020年，雖然美中貿易摩擦暫緩，整體市場環境不確定性變數仍高，瑞智全年營運計畫將持續挑戰銷售台數1,950萬台，也會因應空調產業潮流趨勢，積極轉變產品結構。

(工商 )