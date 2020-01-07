銀行分行又恢復價值了。金管會7日宣布，2019年11月共有台北富邦銀行申請8家分行及中信銀行申請1家新北市分行，因為2018年共有15家分行裁撤，因此在額度內，9家分行都獲准設立，北富銀更是金管會重新開放分行申設以來，單一銀行單次獲准最多分行者。

2019年到10月底國銀分行家數3,403家，若到年底維持不變，即可望終止連續四年分行數逐年減少的趨勢；而北富銀原本有127家分行，這次獲准新設8家分行，將可增加到135處據點。

金管會這次核准北富銀可新設桃園市2處分行、新竹縣、苗栗縣、台南市、雲林縣、台東縣各一處分行，及排除雙北市及高雄市以外，可在全台再擇一處設分行的空白支票，這些分行都不是金管會認定的「偏鄉分行」。

但北富銀則表示，是為了符合廣大台北以外客戶群體需求，秉持善盡企業社會責任的精神，為偏鄉地區金融服務注入活水，申請增加台北以外地區分行。

銀行局副局長黃光熙表示，每家銀行的營運方針不同，對分行的需求及運用亦不同，全台各縣市大小不一，各銀行可能視城鄉分布，去鋪設分行，深化在地金融，同時即便行動金融發展，但與實體分行仍是可以分進合擊，實體分行與線上金融虛實整合、互補發展。

(工商 )