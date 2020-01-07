見證奇蹟的時刻！劉謙駝背憔悴老態曝光 21:162020/01/07 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉謙當年有花美男長相。（圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 劉謙近日被捕獲，駝背略顯老態。（圖／翻攝自微博） 43歲台灣魔術師劉謙，除了魔術手法吸睛，經典口號「見證奇蹟的時刻」一度成為流行語，當年因為花美男外表也圈了一票粉絲，近日有網友巧遇他，發現劉謙似乎憔悴不少，略顯老態。 影片／劉謙被偶遇 劉謙多次登上大陸春晚表演，近日在機場被巧遇，只見他素顏，一身休閒打扮，被民眾問到「今年會上春晚嗎」，他僅客氣回可能不會了。特別的是，43歲的他已有些駝背，步伐還有點緩慢，完全不見以前花美男的模樣，令不少網友驚呼「他怎麼了」、「像個老頭子」、「他把自己變老了嗎」、「很久沒看到劉謙的表演」。 (中時電子報) #劉謙 #魔術.花美男 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳承造車藝術 重新演繹歷史 紀念榮耀時刻 04:102020/01/04 時尚消費 政策會韓選了這張照片當代表：我人生最感動時刻 19:082020/01/04 政治 選前黃金周政策發布會 韓國瑜回顧傾聽之旅感動時刻 20:342020/01/04 政治 娛樂熱門新聞 年邁雙親為大兒子「做這讓步」 明道胞兄仍攜妻兒赴黃泉… - 娛樂 謝和弦聯手莉婭反擊混血妻「心最醜的是她」 - 娛樂 傳趙麗穎馮紹峰214辦婚宴 揪歐陽娜娜當伴娘公司回3字 - 娛樂 蔣友柏林姮怡17年童話婚變 命理師曝「他報復成功」 - 娛樂 首投族周子瑜回來了！疑回台參加人生第一次投票 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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