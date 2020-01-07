劉謙近日被捕獲，駝背略顯老態。（圖／翻攝自微博）

43歲台灣魔術師劉謙，除了魔術手法吸睛，經典口號「見證奇蹟的時刻」一度成為流行語，當年因為花美男外表也圈了一票粉絲，近日有網友巧遇他，發現劉謙似乎憔悴不少，略顯老態。

劉謙多次登上大陸春晚表演，近日在機場被巧遇，只見他素顏，一身休閒打扮，被民眾問到「今年會上春晚嗎」，他僅客氣回可能不會了。特別的是，43歲的他已有些駝背，步伐還有點緩慢，完全不見以前花美男的模樣，令不少網友驚呼「他怎麼了」、「像個老頭子」、「他把自己變老了嗎」、「很久沒看到劉謙的表演」。

(中時電子報)