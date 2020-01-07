「勇敢自信、護台同行」南投場造勢活動7日晚間在草屯鎮陳府將軍廟前廣場舉行，吸引約5000名支持者到場。（張晉銘攝）

延續前幾場營造勝選的氣勢，「勇敢自信、護台同行」南投場造勢活動7日晚間在草屯鎮陳府將軍廟前廣場舉行，全力拉抬黨內候選人的聲勢，蔡英文表示，每次南投選舉都離勝利差一點點，希望1月11日讓南投從艱困區變成勝選區。

蔡英文下午先到草屯陪同黨內候選人蔡培慧車隊掃街拜票，接續參加「勇敢自信、護台同行」造勢晚會，她在最後壓軸登場時表示，7日從嘉義開始大車掃，一路從雲林掃到南投，所到之處大家都非常熱情，讓她對選情非常有信心。

蔡英文說，有人說蔡培慧和陳癸佑是「憨膽」，沒有背景和後台就來參選全國最艱困的選區，這就是民進黨的精神，因此民進黨過去分別在基隆市、桃園市和新竹市等縣市首長選舉中成功翻轉。

過去幾次的南投選舉，每次都差勝利一點點，這次看到很多年輕人、他們的爸爸媽媽，甚至是阿公阿嬤也都站出來，所以她希望大家集中選票，再拚幾天，把南投從激戰區變成勝選區。

蔡英文強調，民進黨執政做了許多別人不敢做和不願意做的改革，而且收拾國民黨留下的爛攤子，這是因為負責任，但民進黨做不好被教訓，也會虛心接受和反省改革，做得好被鼓勵，但也不懈怠，因為民進黨很清楚，台灣人民不欠民進黨，民進黨不能辜負台灣人民。

(中時 )