街口執行長胡亦嘉又和金管會開戰了！街口支付要開辦台版餘額寶的「託付寶」，由於廣告宣稱「可享有1.5％年化收益率」，遭金管會關切。胡今（7）日親自來拜會證期局、銀行局，並承諾將來會合法辦理服務，金管會表示，除了廣告不能保證收益外，如果未經金管會點頭就辦相關業務，最嚴重可處撤照。

胡亦嘉因「託付寶」廣告被關切、且金管會沒有同意該業務，對媒體抱怨金管會「獨裁」，金管會今表示，雖然已經開放電子支付可以辦理基金代收付款服務，但「託付寶」有兩大疑慮必須遵守相關法規。

其一，街口投信無論和任何電支業者合作，都必須先經金管會同意修正基金信託契約，才可以辦理電支代收付服務。第二，根據《投資信託事業管理規則》，投信不可以約定或提供特定利益、對價或負擔損失促銷基金，廣告等促銷活動，也不可以直接或間接保證收益。

而「託付寶」是由和街口投信合作的街口支付刊登廣告，宣稱可享1.5％年化收益率，雖然街口支付並不違法，但金管會證期局表示，只要是投信的合作方有這樣的廣告，就有不妥。若「託付寶」按照原樣執意上路，金管會可依法處糾正、警告、停止業務，甚至撤照。

金管會證期局指出，今天下午胡亦嘉有來拜會證期局和銀行局，也藉機做說明要求街口遵守法規，並告知法律風險和疑慮，同時建議，若街口要有創新、超過法規的業務，可能要走監理沙盒；證期局說，胡亦嘉強調會在適法情況下辦理。

另外，針對胡亦嘉要兼街口投信代理董事長一職，證期局指出，據了解街口投信還沒開董事會，今天胡亦嘉是以公司董事身份來談。官員直言，在召開董事會前就說自己已經代理董事長，有違反《公司法》之虞，而街口投信之後將代理董事長人選上報金管會後，仍要經過審查。

(中時 )