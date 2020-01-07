邁入2020年，文化傳媒類股將延續2019年第四季的氣勢，持續迎接大爆發，影視、遊戲等龍頭股持續大漲。據Wind統計，受商譽減值風險降低、網紅經濟刺激、雲端遊戲搶手及春節強檔來襲等因素影響，截至目前，在120個交易日內，多支傳媒股翻倍，其中，引力傳媒漲幅接近2倍。

除了引力傳媒外，華揚聯眾、號百控股、三七互娛、掌趣科技、完美世界、順網科技、中廣天擇也都大漲。分析師表示，傳媒板塊能夠重新「站上風口」，主要原因是傳媒政策有所改善；其次，5G應用周期為傳媒產業帶來了新的希望；從估值來看，傳媒企業的估值也已站穩回升。

中銀國際表示，2020年傳媒板塊在估值仍有提升空間的背景下，行情將由業績驅動，投資人可加大配置業績確定性仍強的遊戲龍頭、去庫存加快和成本端拉動下，業績有望出現明顯邊際改善的影視龍頭，以及受益於體育大年、業績彈性較大的版權運營及體育營銷龍頭。

另外，中銀國際認為，從預期到業績兌現之間的邏輯越清晰、兌現週期越短的板塊或公司，估值安全邊際越高；而短期來看，1月份上市公司將陸續發佈業績預告和業績快報，進入2019全年業績的兌現階段，屆時，建議投資人投資業績確定性更強的遊戲、影視、體育板塊龍頭公司。

天風證券則認為， 2019年傳媒板塊觸底重生，2020年5G手機出貨進入快速成長期，雲端遊戲、VR、AR產品創新加速，為2021年應用大發展提供了堅實支撐。

新時代證券指出，看好2020年傳媒行業觀點，整體大於結構，當前政策支持文化自信，技術帶來新動力，商譽緩解，基本面逐步改善。

(旺報 )