挺韓「貪食蛇車隊」出現高雄街頭，場面壯觀。（林宏聰攝）

高市副市長李四川、葉匡時、「虎哥」周錫瑋晚間登上宣傳車，與貪食蛇車隊一起掃街，代替韓國瑜向市民爭取支持。（林宏聰攝）

高雄市副市長李四川、葉匡時7日晚間登上宣傳車，與挺韓「貪食蛇車隊」在苓雅、前鎮、小港區掃街，沿路不停有民眾騎機車加入，汽機車目測累積達上千部，也有民眾站在路邊揮舞國旗，比出二號手勢表達支持，由於小港是傳統深綠選區，民眾的熱情讓韓陣營相當振奮。

挺韓團體6、7日發起車隊掃街，重現2018年市長選舉時的「民主貪食蛇」盛況，7日晚上7點，從國民黨高雄市黨部出發，因參與人數眾多，車隊一度被紅燈截斷，領頭的主戰車只好多次停在路邊，整隊再出發。

副市長李四川、葉匡時、「虎哥」周錫瑋也登上宣傳車，代替韓國瑜向市民致意，車隊依序與選區立委候選人陳美雅、陳麗娜會合一起掃街造勢，市府局處首長也利用下班時間，一起參與車隊掃街，展現市府團隊團結氣勢。

葉匡時站在戰車上，呼籲支持者一定要投票、催票、監票，三天後就要迎向勝利，到時候下架民進黨。

一般認為小港區屬深綠選區，但今晚貪食蛇車隊數量在小港達到最高峰，目測上千部機車、汽車，個個以國旗裝飾，紅、藍色一片相當壯觀，也有在家看電視的居民跑出來，比出二號手勢高喊加油，許多巷口也有民眾拿著國旗揮舞，熱情程度超乎韓陣營預期，麥克風手也忍不住感性高喊「感謝鄉親有正義、有勇氣站出來，給韓國瑜溫暖！」

(中時 )