日本氣象廳預測，日本全國各地8日可能吹起強風，靜岡市的最高氣溫恐達20度，東京都心達18度，乃冬季罕見的「春之嵐」(春天產生的強烈溫帶氣旋引起的暴風)現象。

氣象廳指出，受到沿日本海前進的低氣壓迅速發達的影響，日本全國8日將吹強風，關東和近畿地區的最大瞬間風速恐達30公尺以上。受到南方吹進的暖氣影響，預測靜岡市和東京都會出現冬季難得的高溫。

不符合時節的「春之嵐」暴風恐有破壞力，氣象廳呼籲民眾要嚴防突然飛來的物品。

據日本氣象廳的預測，8日近畿、東海、關東的最大瞬間風速為35公尺，九州北部和東北地方為30公尺等。波浪高的地區有近畿、北陸、伊豆群島，預測浪高達7公尺。受到低氣壓延長鋒面的影響，東日本也可能下大雨。

日本全國8日的氣溫也普遍偏高，預測最高溫在橫濱市和德島市達19度，名古屋市17度，大阪市16度等，相當於3月下旬至4月中旬的溫暖的程度。積雪多的東北和北陸等地區氣溫也會比往年升高，氣象廳呼籲民眾要嚴防雪崩、河川漲水等災害。

(中時電子報)