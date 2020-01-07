針對韓國瑜競選辦公室指控謝長廷的新文化基金會組織、訓練網軍攻擊政壇異己，謝長廷在臉書回應與楊蕙如的互動時，竟扯出李佳芬當時正在同一場地看球，再度引起外界關注楊蕙如是否由謝長廷庇護躲在日本。淡江大學全球發展學院院長包正豪教授也在臉書發文指稱，韓競辦的指控是直接點名，他個人建議謝長廷的新文化基金會提告，不然等於是默認自己真的有幹這種見不得人的骯髒事。

包正豪在臉書評論稱，如果這個(新文化)基金會真的這樣教，是不是有點過頭？到目前為止，網路上有系統且組織性的帶風向網軍，被抓到的幾乎都是綠營及其側翼，然後政府卻在不斷地對異議聲音祭出《社維法》進行恐嚇和騷擾，可我沒看到政府對這些有系統且組織化的「造謠」採取任何行動。

包正豪說，政府選擇性執法所傳達的訊息，已經很明顯了。我們只需要等，看誰會是第一個犧牲者而已。

網友對包正豪貼文回應稱，「真的！不提告就是默認，心虛！」「推特上出現一堆疑似反串文，應該就是類似傑作........」「包院長酸得厲害，這下子騎虎難下，醜態畢露，作繭自縛，真的是應驗了：多行不義必自斃！」

(中時電子報)